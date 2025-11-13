Persecución a balazos termina con un muerto y un herido en colonia Las Cucas de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025 se registró una persecución a balazos en calles de la colonia Las Cucas, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo a un hombre muerto y otro más lesionado. Los primeros reportes indican que las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Toyota Corolla, color gris plata y modelo reciente, cuando fueron atacadas a balazos sobre la avenida Álvaro Obregón.

Según información del portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron a las 15:00 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte de una balacera en las inmediaciones de la colonia Lombardo Toledano y Las Cucas, más específicamente sobre la avenida Álvaro Obregón, entre Antonio Serrano y Solón Sabre. Fue en ese momento que se desplegó un importante operativo de seguridad en la zona.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial respecto a los hechos acontecidos, pero de acuerdo a información trascendía en el lugar de los hechos, se dijo que el vehículo involucrado era perseguido a balazos por otro carro de características desconocidas, y al momento de intentar escapar chocó en sentido contrario contra una camioneta de color roja con caja refrigerada", detalló el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Se registra ataque a balazos contra un automóvil sobre la avenida Álvaro Obregón en Las Cucas, #Culiacán. Hay una persona sin vida y otra herida tras estos hechos. pic.twitter.com/8tLZeNBl7R — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 13, 2025

Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al sitio y confirmaron que uno de los individuos ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó apoyo de la Cruz Roja. Paramédicos auxiliaron al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano para que recibiera atención médica especializada. Posteriormente la zona quedó acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área, mientras que agentes investigadores realizaron las primeras indagatorias para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente.

uD83DuDEA8 Persecución y tiroteo uD83DuDCA5 deja un muerto y un herido en uD83DuDCCD colonia Las Cucas, #Culiacán pic.twitter.com/LgiJkg5Nsg — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui