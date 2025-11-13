A punta de pistola, sujetos despojan de vehículo a una madre y sus hijos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En un hecho delictivo registrado la noche del miércoles 12 de noviembre de 2025, sujetos armados despojaron de su vehículo a una mujer identificada como Diana Paola A. R. en calles del fraccionamiento Los Ángeles, ubicado al noreste de Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes señalan que los criminales portaban armas de fuego con las que amedrentaron a su víctima y así conseguir su cometido.

De acuerdo con información preliminar, el violento suceso se registró a las 21:30 horas y tuvo lugar en el cruce de las calles Dimas y 100, en la mencionada demarcación. Se trata de un vehículo sedán, marca Chevrolet, Aveo, color gris oscuro y con placas de Sonora. Como características para facilitar su identificación, la reportante señaló que tiene marcas amarillas en el lado derecho, una abolladura en el cofre y la puerta derecha no cuenta con manija.

También se dijo que la unidad no tiene la tapadera del tanque de gasolina. Según testimonio de la afectada, circulaba en compañía de sus hijos cuando los delincuentes, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, los interceptaron y se les emparejaron. Fue en ese momento que los individuos, uno de los cuales portaba un arma larga, obligaron a la conductora y a sus vástagos a descender del automóvil.

Posteriormente, uno de los hombres se colocó en el asiento del piloto y huyó de la zona, junto a su compañero, presuntamente con dirección al bulevar Las Torres. De forma extraoficial trascendió que la unidad fue vista en dos lugares diferentes, en donde supuestamente se registraron dos asesinatos. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera un informe oficial en las próximas horas.

Lesionan a niño con rifle de postas

En otro caso ocurrido el pasado lunes 11 de noviembre, un menor de 9 años resultó lesionado por el disparo de un rifle de postas afuera de un domicilio del fraccionamiento Urbi Villa del Real, al este de Ciudad Obregón. El ataque se registró sobre la calle Alicante, entre Casa Blanca y Benavente, cuando un hombre identificado como Santiago C. R., de 50 años, realizó dicha acción y le ocasionó una herida al niño en una de sus mejillas.

Fuente: Tribuna del Yaqui