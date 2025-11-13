Quinto Código Rojo del día: Acribillan a 'El Poncho' en la Cajeme; RECUENTO de balaceras de HOY en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia parece no tener control en Ciudad Obregón, pues la tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025 se registró otra agresión armada que dejó un hombre acribillado en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a recibir atención médica. Cabe señalar que este día ha sido sumamente sangriento, pues el Código Rojo se ha activado por lo menos cinco veces hoy.

Los hechos se registraron entre las calles Ramón Yocupicio y Aquiles Serdán poco antes de las 19:00 horas, cuando sujetos no identificados intentaron arrebatarle la vida a un hombre, identificado extraoficialmente como Alfonso, alias 'El Poncho', pero lograron dejarlo lesionado. Al escuchar detonaciones, los vecinos llamaron rápidamente al 911 y al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes dieron los primeros auxilios a la víctima.

Quinto Código Rojo del día: Acribillan a 'El Poncho' en la Cajeme

Se dijo que la víctima vestía un short de color blanco y una camisa negra sin mangas. Hasta la publicación de esta información no hay más datos oficiales. También arribaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) que tomaron nota de los hechos para comenzar las investigaciones pertinentes.

Día sumamente violento: LISTA COMPLETA de agresiones de HOY jueves 13 de noviembre

Cabe señalar que este jueves 13 de noviembre ha sido un día sumamente violento para Ciudad Obregón, pues desde la 1:00 horas de la madrugada se han registrado agresiones armadas.

La primera agresión se registró en la colonia Maximiliano R. López, mejor conocida como 'Machi López', entre las calles bulevar Las Palmas y Coahuila, donde sujetos armados dieron muerte a un masculino. El segundo hecho sucedido entre la calle Jalisco y de las Misiones en la colonia Alameda, donde un sujeto masculino fue atacado a balazos fuera de una tienda de conveniencia; aunque en un principio fue llevado al hospital, tras el paso de las horas falleció. Otro hecho violento sucedió entre las calles Tucán y Halcón de la colonia Los Sauces, donde un hombre quedó lesionado. Se trata de Gustavo, de apodo 'El Tavo', de 24 años. Mientras que en la localidad de Granjas Micas, muy cerca del basurón municipal, se encontró un cadáver completamente calcinado. Agresión armada en la Cajeme donde quedó lesionado 'El Poncho' entre las calles Ramón Yocupicio y Aquiles Serdán.

#Seguridad | A punta de pistola, sujetos despojan de vehículo a una madre y sus hijos en Ciudad Obregón uD83DuDD2Bhttps://t.co/ZnlI3WGbvH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui