Reportan retención del alcalde de SLRC en garita de Estados Unidos; habrían revocado su visa

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tarde de este jueves 13 de noviembre trascendió la noticia de que el presidente municipal de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, habría sido retenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al intentar cruzar hacia San Luis, Arizona. Hasta el momento, ninguna autoridad de ambos lados de la frontera ha confirmado o desmentido estos reportes.

Según la información que circula, el incidente habría ocurrido cuando el alcalde, a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe de color gris, intentaba ingresar a Estados Unidos utilizando el carril del programa de viajeros confiables SENTRI. Se reporta que viajaba en compañía de Paolo Navarro, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas). Las mismas versiones indican que solo el edil habría sido retenido.

El propósito del viaje del alcalde era de carácter oficial, ya que tenía programada una reunión binacional para la firma de un convenio de colaboración en materia de Calidad Ambiental entre el estado de Arizona y el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Este encuentro buscaba fortalecer los lazos de cooperación en un tema de alta relevancia para la región fronteriza.

Parte de la información sugiere que, como resultado, al alcalde Sandoval Gámez se le habría notificado la revocación de su visa estadounidense, una medida que presuntamente también afectaría a sus familiares directos. Se menciona que situaciones similares podrían haber afectado a otros empresarios de la localidad en fechas recientes, aunque este dato aún no ha sido confirmado.

??CONFIRMADO Revocan visa y retienen en la garita de San Luis #AZuD83CuDDFAuD83CuDDF8, al alcalde César Iván Sandoval de San Luis Río Colorado de #Sonora. Su vehículo lo espera fuera de la garita para regresarlo a México uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/VMqENmhqyD — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 13, 2025

Ante estos reportes, se buscó obtener una postura oficial por parte del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado a través de su director de Comunicación Social, Abdías Medina Lozano, sin que se obtuviera respuesta. De igual forma, la CBP, por política, no suele emitir comentarios sobre casos individuales de inspección en los puertos de entrada. Horas antes del incidente, el alcalde había participado en un evento público con el secretario de Seguridad de Sonora, Braulio Martínez Navarrete.

Fuente: Tribuna del Yaqui