Rescatan a adulta mayor tras sufrir caída en vivienda de Hermosillo; gritó para pedir ayuda

Hermosillo, Sonora.- La rápida acción de dos agentes de la Policía Municipal de Hermosillo permitió asistir a una mujer de 76 años de edad que sufrió una caída en su domicilio y se encontraba imposibilitada para solicitar ayuda por sus propios medios. El rescate tuvo lugar durante la mañana de ayer miércoles en la colonia Las Isabeles, cuando una vecino alertó a las autoridades sobre un percance alrededor de las 6:40 horas.

La mujer detalló que escuchó varios gritos de auxilio provenientes de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Maza de Juárez y Eligio Ancona, por lo cual contactó a la línea de emergencias 911. La ciudadana informó que, a pesar de escuchar a su vecina en apuros, no podía ingresar a la propiedad para prestarle ayuda debido a que la reja del patio frontal estaba asegurada con llave, impidiendo por completo el acceso.

A su llegada, los oficiales Fidencio Jiménez Ibarra y Herman Bojórquez Quijada evaluaron la situación y confirmaron la urgencia. Ante la barrera física, el agente Jiménez Ibarra identificó una ruta de acceso alternativa. Utilizando una escalera de emergencias ubicada en el segundo nivel del inmueble, logró escalar de forma segura una barda de aproximadamente 3 metros de altura, accediendo así al patio trasero de la casa.

Una vez dentro, localizó a la adulta mayor tendida en el suelo, consciente pero con un fuerte dolor en su brazo derecho que le impedía moverse. Los oficiales procedieron a brindarle los primeros auxilios, priorizando su bienestar mientras solicitaban la presencia de la Cruz Roja. En pocos minutos una ambulancia llegó al lugar para realizar el traslado de la mujer a la Clínica 14 del IMSS, donde fue ingresada para recibir atención médica.

Fuente: Tribuna del Yaqui