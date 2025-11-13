Salió a pasear en bici y no volvió: Jovencita de 17 años muere tras fatal accidente en Sonora

Nogales, Sonora.- La tarde de este miércoles 12 de noviembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en el municipio de Nogales, luego de que se reportara un fuerte accidente que involucró a una menor de edad. Por desgracia, la joven, quien tenía solo 17 años de edad, perdió la vida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 12 de noviembre, alrededor de las 19:00 horas, en el cruce de las calles Venus y 7 de Noviembre, en la colonia Lomas de Nogales, donde una joven identificada extraoficialmente como Ángela Susana salió a pasear en una bicicleta. Según testigos, la ahora fallecida descendía a gran velocidad por una pendiente pronunciada.

Fatal accidente en Sonora deja una víctima mortal. Foto: Facebook

Por desgracia, en cuestión de segundos, la menor perdió el control del vehículo de dos ruedas y terminó impactándose de forma violenta contra un pickup Ford Rangerque se encontraba estacionado y sin tripulante. El choque fue tan fuerte que la joven salió proyectada varios metros y terminó tirada en el pavimento. De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Si bien vecinos intentaron socorrerla, la joven estaba inconsciente. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar del accidente para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo inerte quedó cubierto con una sábana azul, mientras agentes de la Policía Municipal resguardaban el área del incidente para permitir las labores periciales.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro local para la necropsia de ley. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado si se abrirá una investigación para determinar si hubo algún factor adicional que contribuyera al accidente, como fallas mecánicas en la bicicleta o condiciones del terreno.

Fuente: Tribuna del Yaqui