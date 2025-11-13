Sangrienta madrugada en Ciudad Obregón: Acribillan a dos hombres en menos de 30 minutos

Ciudad Obregón, Sonora.- En menos de 30 minutos, dos hombres fueron acribillados en Ciudad Obregón en dos balaceras simultáneas; como resultado de los ataques, uno de ellos murió y el otro fue llevado al hospital en calidad de grave. Los hechos tuvieron lugar durante una sangrienta madrugada de este jueves 13 de noviembre de 2025, cerca de la 1:00 horas de la madrugada.

El primer hecho armado tuvo lugar en la colonia Maximiliano R. López, mejor conocida como 'Machi López', entre las calles bulevar Las Palmas y Coahuila, donde sujetos armados dieron muerte a un masculino. El sujeto quedó tendido en la banqueta de una tienda de conveniencia; hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades.

El hombre murió

Aunque paramédicos de la Cruz Roja llegaron a la escena e intentaron salvarle la vida, poco pudieron hacer, ya que no contaba con signos vitales. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal de Cajeme, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y personal del Servicio Médico Forense (Semefo). La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó con las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este hecho violento.

Segundo ataque en menos de 30 minutos

El segundo ataque armado ocurrió entre la calle Jalisco y de las Misiones en la colonia Alameda, donde un sujeto masculino fue atacado a balazos fuera de una tienda de conveniencia. Al igual que el anterior hecho, la víctima también quedó tendida en la banqueta de este establecimiento, y aunque en un principio se había reportado como fallecida, al llegar los paramédicos de la Cruz Roja, se dieron cuenta de que todavía tenía signos vitales, por lo que procedieron a trasladarlo a un hospital cercano. Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud de esta víctima; sin embargo, se habla de heridas de gravedad. Al igual que en el anterior caso, la identidad de esta persona no pudo ser corroborada por las autoridades, por lo que se espera que pronto se dé a conocer más información sobre los hechos.

Cabe señalar que mientras se registraban estos hechos, también se reportaron donaciones en la colonia Plan Oriente; sin embargo, hasta la realización de esta nota formativa, no se pudo corroborar cuál es el hecho que sucedió en el sector antes mencionado.

El sujeto pudo sobrevivir al ataque

Fuente: Tribuna del Yaqui