Sonora: Tres sujetos golpean brutalmente a joven en una fiesta y lo dejan herido de gravedad

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre de 2025, un hombre resultó gravemente herido derivado tras una brutal golpiza perpetrada durante una fiesta celebrada en la colonia Héroes de Nogales, Sonora, según un informe oficial de Seguridad Pública Municipal. Debido a la agresión física, la víctima requirió del traslado a un hospital para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación de seguridad, el caso se reportó a las 04:00 horas, cuando agentes de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados vía radiofrecuencia por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) para que acudiera al Hospital IMSS Bienestar, en donde personal médico notificaron sobre el ingreso de Braulio 'N', de 27 años de edad, con múltiples golpes en diferentes zonas de su cuerpo.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el afectado y este relató que, aproximadamente a la 01:00 horas, se encontraba en una reunión y tres personas desconocidas se presentaron en el sitio y lo comenzaron a golpear. Uno de los agresores utilizó un tolete, popularmente conocido garrote policial, objeto con que consiguió que el individuo perdiera el conocimiento en el lugar. Hasta el momento no se tienen datos sobre los responsables.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales acudieron al hospital para realizar las primeras investigaciones del caso.

Por sus propios medios, el joven se movilizó al centro hospitalario anteriormente referido, en donde los médicos le diagnosticaron con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo su vida. En su reporte, las autoridades locales informaron que el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana para que se inicie con la investigación correspondiente y se pueda dar con el paradero de los atacantes.

En otro caso registrado el pasado lunes 10 de noviembre, un hombre identificado como Ernesto A., de 31 años, resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras ser atacado en la colonia Brisa. En su declaración, el sujeto indicó que estaba sobre la calle Brisa cuando pasó un vehículo desconocido y en ese momento le dispararon. El herido fue internado en el Hospital IMSS Bienestar de Nogales y se dijo que presentaba un impacto bala con entrada y salida a la altura de la pierna.

#Seguridad | Hombre recibe balazo desde un vehículo desconocido y resulta lesionado al norte de Sonora uD83DuDEA8https://t.co/amHkVNBniY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui