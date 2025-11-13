VIDEO: Maestros de la CNTE se enfrentan con policías tras intentar ingresar a Palacio Nacional

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protagonizaron momentos de tensión frente a Palacio Nacional, luego de intentar derribar las vallas metálicas que resguardan el edificio del Centro Histórico de la capital mexicana. Esto terminó en un enfrentamiento con autoridades que, según reportes, no dejó víctimas.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:40 horas, después de que los docentes arribaran (desde la madrugada) al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), como parte de su paro nacional de 48 horas, con el objetivo de exigir un diálogo directo con la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, al encontrarse con el recinto amurallado, los ánimos se encendieron y derivaron en enfrentamientos con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Así fue la manifestación de la #CNTE frente a Palacio Nacional uD83DuDC47uD83DuDCE2



Durante "La Mañanera", cuerpos magisteriales intentaron derribar las vallas que rodean el Palacio Nacional.



Policías capitalinos los replegaron con gas lacrimógeno y polvo de extintor. pic.twitter.com/Hv2FQHrMB3 — Cuarto Poder (@CuartoPoderMX) November 13, 2025

Intentan derribar vallas y son repelidos por policías

De acuerdo con reportes, un grupo de maestros concentrados en las calles Moneda y Correo Mayor intentó empujar las estructuras metálicas instaladas desde inicios de semana. Los manifestantes habrían utilizado extintores para dispersar el gas pimienta lanzado por los uniformados que custodiaban el inmueble. El operativo policial se activó de inmediato para impedir el ingreso de los contingentes, lo que generó momentos de caos y empujones. Sin embargo, estos hechos no habrían dejado víctimas heridas o muertas.

A las 07:10 horas, se confirmó que la puerta de Moneda fue cerrada por completo para impedir nuevos intentos de ingreso. Tras el enfrentamiento, los docentes se replegaron hacia la plancha del Zócalo, donde permanecen con carpas y altavoces, manteniendo su exigencia de reinstalar las mesas de diálogo con el Gobierno Federal.

#AlMomento | Maestros de la CNTE llegan a Palacio Nacional e inician paro de 48 horas en la CDMX. pic.twitter.com/DKG506aVtr — En Foco Noticias (@EnFocoNoticias1) November 13, 2025

CNTE se movilizarán al Congreso tras no ser recibida

Ante la falta de respuesta en Palacio Nacional, los líderes magisteriales anunciaron su traslado al Congreso de la Unión, donde instalarán un plantón indefinido en espera de ser atendidos por representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Varios contingentes ya se movilizan por avenida Fray Servando Teresa de Mier, con dirección a la Cámara de Diputados, donde otros grupos de la CNTE mantienen desde ayer casas de campaña y mantas con consignas laborales. Aquí en TRIBUNA te decimos alternativas viales.

Fuente: Tribuna del Yaqui