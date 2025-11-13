Violencia en el Edomex: Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar tras días desaparecido

Tultepec, Estado de México.- Este jueves 13 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) confirmó la muerte del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 27 de octubre en el municipio de Tultepec. Su cuerpo fue hallado días después en un río de aguas negras en el municipio de Nextlalpan, tras una investigación que llevó a la detención de dos presuntos responsables.

Esto se sabe de la desaparición y asesinado del sacerdote

De acuerdo con la carpeta de investigación, el padre Ernesto Baltazar fue visto por última vez en la colonia Ampliación La Piedad en la fecha ya mencionada. Dos días más tarde, el miércoles 29 de octubre, salió de su domicilio en compañía de una mujer con quien se dirigió a la Unidad Habitacional Morelos, en Tultitlán. Allí ingresó a una vivienda donde se encontraba un hombre identificado como Brandon Jonathan 'N'.

Hay dos detenidos por la muerte del sacerdote. Foto: Facebook

Las primeras investigaciones revelan que el sacerdote, el agresor y dos mujeres permanecieron varias horas en el inmueble consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes. En algún momento de la convivencia, Brandon Jonathan 'N', bajo los efectos de las sustancias ilícitas, atacó al religioso con un objeto punzocortante, con lo que le habría provocado la muerte.

Momentos después, al lugar llegó María Fernanda 'N', pareja sentimental del atacante, y entre todos ocultaron el cuerpo del sacerdote en bolsas de plástico que amarraron a un sillón. Al día siguiente, trasladaron los restos hasta el municipio de Nextlalpan, donde fueron abandonados en un río de aguas negras.

El pasado martes 11 de noviembre, casi dos semanas después de la desaparición, las autoridades localizaron un cuerpo en el río de Nextlalpan. Mediante pruebas periciales, la Fiscalía confirmó que se trataba del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien ejercía su ministerio en una parroquia del Valle de México.

Dos detenidos por este crimen

Durante las pesquisas, las autoridades descubrieron que el vehículo del sacerdote fue trasladado al estado de Hidalgo, acompañado por una motocicleta. El propietario de la moto declaró haberla prestado a Brandon Jonathan 'N', lo que permitió a los agentes ubicar su domicilio y solicitar una orden de cateo. En el lugar se hallaron ropa del sacerdote, una estola, objetos punzocortantes y rastros de sangre, lo que confirmó su implicación en los hechos.

Brandon Jonathan y su pareja María Fernanda 'N' fueron detenidos en Cuautitlán, acusados del delito de desaparición cometida por particulares, un crimen que puede alcanzar penas de hasta 50 años de prisión. Las pesquisas por este caso continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui