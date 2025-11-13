Violencia imparable en Ciudad Obregón: Acribillan a Gustavo en la colonia Los Sauces

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho violento se registró en Ciudad Obregón poco antes de las 13:00 horas de hoy jueves, esto en la colonia Los Sauces, al sur del municipio de Cajeme, donde fue acribillado un hombre del sexo masculino, el cual quedó lesionado. Cabe señalar que este jueves 13 de noviembre comenzó con una violencia imparable, pues ya se han registrado al menos tres ataques armados.

Este nuevo hecho violento sucedió entre las calles Tucán y Halcón de la colonia ya antes mencionada, donde el hombre circulaba en su bicicleta por el sector cuando fue agredido por sujetos desconocidos a punta de pistola, por lo que quedó herido y fue llevado al hospital por paramédicos de la Cruz Roja. De acuerdo con información extraoficial, se dijo que la víctima se llamaba Gustavo, de apodo 'El Tavo', de 24 años de edad. De momento se desconoce cuál es el estado de salud de la víctima.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN), así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para tomar nota de los hechos y comenzar las investigaciones. Con este nuevo ataque armado ya se registran 12 homicidios dolosos en lo que va del mes de noviembre, entre ellos una mujer.

Madrugada violenta

Cabe señalar que durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre de 2025, se registraron dos hechos violentos que dejaron dos víctimas mortales. El primer suceso fue en la colonia Maximiliano R. López, mejor conocida como 'Machi López', entre las calles bulevar Las Palmas y Coahuila, donde sujetos armados dieron muerte a un masculino.

Mientras que el otro hecho se registró entre la calle Jalisco y de las Misiones en la colonia Alameda, donde un sujeto masculino fue atacado a balazos fuera de una tienda de conveniencia. Aunque al principio este sujeto había quedado lesionado, pocas horas después perdió la vida en el hospital. A ambos sujetos los dieron muerte fuera de una tienda de conveniencia a eso de la 1:00 horas de este jueves, hechos que ocasionaron gran movilización policiaca.

