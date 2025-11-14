Accidente en la Zona Dorada de Culiacán deja cinco heridos tras caída de vehículo de personal a un canal

Culiacán, Sinaloa.- La noche del pasado jueves 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, se registró un fuerte accidente en la avenida Lago Superior y el boulevard del Lago, en el fraccionamiento Zona Dorada, del sector Los Ángeles, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, el siniestro, en el que un vehículo de reparto de personal cayó a un canal de desagüe, dejó como saldo cinco personas lesionadas.

Aparentemente, todo comenzó cuando el conductor de la unidad perdió el control, terminando dentro del canal. Por fortuna, algunas personas que pasaban por el lugar avisaron a la línea de emergencia. Mientras llegaban los expertos, se pusieron manos a la obra con el apoyo de militares para rescatar a los afectados, quienes resultaron únicamente con algunas heridas leves.

A la escena acudieron bomberos de Culiacán y paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a los lesionados. Tras evaluarlos, determinaron que era necesario trasladarlos a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el estado de salud de cada uno de los involucrados. En TRIBUNA estaremos al pendiente.

La situación ocasionó que algunas personas se acercaran a la escena

Otro incidente en la ciudad

Ayer, también se reportó un incendio en una vivienda de la colonia Santa Fe, aunque este hecho no fue accidental, ya que, según medios locales, el fuego fue provocado intencionalmente. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles San Adrián y San Antonio, donde los responsables lograron su cometido y huyeron con rumbo desconocido. Los vecinos dieron aviso inmediato a las autoridades.

Los primeros en responder fueron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes se coordinaron con Bomberos de Culiacán. Cabe señalar que no se reportaron víctimas, salvo un perrito que fue rescatado por miembros de la comunidad. En cuanto a las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa apenas inició las indagatorias, y se espera que pronto se dé a conocer una actualización.

Fuente: Tribuna del Yaqui