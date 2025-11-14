Accidente en Sonora moviliza a las autoridades: Motociclistas sufren FUERTE choque

Empalme, Sonora.- La tarde de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia se movilizaron en la colonia Ortiz Rubio, en Empalme, luego de que se reportara un choque entre dos motocicletas que dejó a tres jóvenes lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en la intersección de Héroe de Nacozari y calle Primera. En ese punto, dos motocicletas (una en color rojo y otra en color negro) colisionaron bajo circunstancias que aún no han sido plenamente determinadas.

Testimonios de los involucrados y personas que presenciaron el siniestro generaron al menos dos versiones distintas sobre la mecánica del impacto. Una señala que el conductor de la motocicleta roja circulaba de oriente a poniente y, al acercarse a la calle Primera, habría sido impactado luego de que el conductor de la unidad ligera negra presuntamente le cortara el paso.

La segunda versión indica que ambos motociclistas avanzaban sobre la misma avenida y que el choque se habría producido de manera lateral, sin que uno de ellos invadiera la preferencia del otro. Tras el accidente, paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Entre los tres jóvenes involucrados, dos resultaron lesionados.

Uno de los pasajeros de la motocicleta roja fue diagnosticado como policontundido, mientras que su acompañante no presentó heridas de consideración. Por su parte, el conductor de la motocicleta negra también fue valorado por personal médico, quien reportó policontusiones y dolor cervical, por lo que se recomendó dar seguimiento clínico.

La zona fue resguardada por autoridades para facilitar las labores de auxilio y evitar otro incidente, ya que en ese momento el flujo vehicular era constante debido a la cercanía de la Expo Gan Empalme 2025. De hecho, este accidente ha sido identificado como el primero registrado durante el desarrollo de dicho evento, lo que ha motivado llamados a la precaución por parte de cuerpos de emergencia y autoridades locales ante el aumento de visitantes en el municipio.

Aunque la situación fue controlada y no se reportaron lesiones graves, las autoridades mantienen el exhorto a los motociclistas a circular con precaución, utilizar casco y respetar los señalamientos viales.

