Además de Carlos Manzo: ¿Qué otros alcaldes de Michoacán han sido asesinados en los últimos años?

Morelia, Michoacán.- El crimen organizado, la extorsión y la impunidad que se vive en Michoacán han convertido el cargo de presidente municipal en una consigna cada vez más arriesgada. Desde hace años, el territorio se ha convertido en un campo de guerra por la presencia de los cárteles, la disputa de las rutas del tráfico de drogas y el cobro de piso a productores. Esta abrumadora realidad no sólo ha afectado a los ciudadanos, sino también a las autoridades locales que han quedado expuestas frente a esta crisis de violencia.

Según datos de fuentes especializadas, al menos siete alcaldes michoacanos han sido asesinados en el periodo del actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla. Cada homicidio reafirma la sensación de vulnerabilidad de los municipios y la dificultad para garantizar gobernabilidad y protección. La narrativa se repite en cada caso: amenazas previas, falta de atención por parte de las instancias competentes y una investigación que no culmina con resultados positivos.

El caso más reciente y mediático que puso los ojos del mundo en Michoacán es el asesinado de Carlos Manzo Rodríguez, expresidente municipal de Uruapan, quien fue ejecutado a balazos el pasado 1 de noviembre de 2025 cuando se encontraba en la plaza principal de su ciudad. El exedil se encontraba participando en el Festival de las Velas, un evento dedicado al Día de Muertos, cuando un tirador le arrebató la vida mientras convivía con su comunidad.

Salvador Bastida García

El alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, fue asesinado a balazos la noche del 5 de junio del presente año junto a Pastor Cortez, su escolta personal y elemento de la Guardia Civil. El exmunícipe estaba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado antes de llegar a su domicilio ubicado en la calle Fuerte de Loreto, en la colonia Centro del municipio que gobernaba. Tras su muerte, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tenía abierta una carpeta de investigación contra Bastida García por presuntos nexos con el crimen organizado.

uD83DuDEA8 Violento ataque en Tacámbaro, Michoacán: durante la madrugada, sicarios armados balearon al presidente municipal Salvador Bastida García y a su escolta en la calle Fuerte de Loreto. Lamentablemente, ambos perdieron la vida. Autoridades investigan el móvil y a los responsables.… pic.twitter.com/ptERKK0qPs — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) June 6, 2025

Martha Laura Mendoza Mendoza

Uno de los casos que conmocionó a Michoacán fue el asesinato de la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza, ocurrido el pasado 17 junio de 2025. El ataque se registró cuando Mendoza Mendoza salía de su vivienda en el Centro de la localidad, frente a una clínica privada. Su esposo también perdió la vida en el atentado, mientras que su hijo quedó herido de gravedad y tuvo que ser llevado a un nosocomio. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán calificó la muerte de la edil como feminicidio.

Yolanda Sánchez Figueroa

El 3 de junio de 2024 se reportó la muerte de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, sobre la calle Javier, cuando, en compañía de uno de sus escoltas (que también fue ejecutado), se dirigía a un gimnasio del centro de la ciudad. En septiembre de 2023, la panista había sido privada de la libertad en el municipio de Zapopan, Jalisco; sin embargo, al tiempo fue dejada en libertad. Una célula delictiva afiliada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el asesinato de Sánchez Figueroa.

Anoche fue asesinada Yolanda Sanchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán y su escolta cuando salían de un gimnasio.



La política panista murió cuando llegaba a un hospital luego de recibir 19 balazos. pic.twitter.com/sqVHkC4s5u — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) June 4, 2024

Guillermo Torres Rojas

El exmunícipe de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, fue víctima de un atentado que le arrebató la vida el 30 de marzo de 2025 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Torres Rojas, junto a su familia, se encontraba cenando en una taquería situada sobre la avenida Madero Poniente, en la colonia Molino de Parras, cuando un grupo armado lo acribilló. El funcionario público recibió al menos ocho balazos en el tórax y fue trasladado a un hospital privado, aunque no resistió las heridas y murió mientras recibía atención médica.

César Arturo Valencia Caballero

El pasado 10 de marzo de 2022, César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, fue ultimado a tiros al interior de su vehículo particular, el cual estaba estacionado a un costado de una cancha de futbol del municipio que gobernaba. El crimen ocurrió a sólo seis meses de haber tomado posesión del cargo y trascendió que su homicidio se registró a unas cuadras del Palacio Municipal, después de haber asistido a una reunión con autoridades federales y estatales.

Enrique Velázquez Orozco

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el asesinato del alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, el 7 de febrero de 2022. Su cuerpo fue encontrado en la localidad de El Jacal, perteneciente a su misma municipalidad, con lesiones provocadas por arma de fuego. Fuentes cercanas al gobierno municipal revelaron que el servidor público, quien tenía 38 años de edad y extracción priista, desapareció desde el 5 de febrero. Su ausencia no fue denunciada por la familia ni su equipo de trabajo, pues no se sospechaba que su vida corriera peligro.

Encontraron muerto al presidente municipal de #Contepec, #Michoacán, Enrique Velázquez Orozco. Estaba desaparecido desde el sábado, pero sus familiares decidieron no denunciar el secuestro. El cuerpo tenía varios disparos. pic.twitter.com/UbLOLkorGH — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 8, 2022

Fuente: Tribuna del Yaqui