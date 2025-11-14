Alerta en Ciudad Obregón: Piden ayuda para localizar a Dulce Anahí, joven desaparecida

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda este viernes 14 de noviembre para localizar a Dulce Anahí Medina Valenzuela, una joven de 21 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde hace varios días en Ciudad Obregón. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para recabar información que pueda conducir a su ubicación.

De acuerdo con el boletín, la última vez que Dulce Anahí fue vista fue el 07 de noviembre de 2025. El lugar de su último avistamiento fue en el fraccionamiento Casa Blanca. La ficha de búsqueda proporciona una descripción detallada de sus características físicas para facilitar su identificación. Dulce Anahí nació el 24 de febrero de 2004 y se le describe como una mujer de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.58 metros y un peso de alrededor de 50 kilos.

Su piel es morena clara, tiene el cabello largo, liso y de color castaño oscuro. Sus ojos son negros y pequeños, mientras que su boca es de tamaño mediano con labios delgados. Como señas particulares, se indica que tiene un lunar de coloración negra en la pierna derecha, debajo de la rodilla. Además, cuenta con varios tatuajes, uno en la muñeca con la imagen de un corazón y la letra "V", y otro en la pierna derecha con la imagen de un "sad boyz".

También se mencionan cicatrices específicas, una por una cortada en la planta del pie derecho, una cicatriz de cesárea debajo del ombligo y una cicatriz de un piercing en el ombligo. La Comisión de Búsqueda en Sonora exhorta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Dulce Anahí Medina Valenzuela a comunicarse al número de teléfono 6622297369 o a través del correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

Cabe recordar que hace unos días, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la localización de Melani Yosmara Reyes Vázquez, de 13 años de edad, quien fue encontrada en buen estado de salud en el municipio de Empalme. La adolescente fue ubicada en un domicilio particular tras su desaparición en Ciudad Obregón. Según sus declaraciones, su ausencia fue voluntaria, pues tomó la decisión de irse a vivir con su novio.

Fuente: Tribuna del Yaqui