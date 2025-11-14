Asesinan a hombre en la colonia Benito Juárez de Monterrey: Agresores huyeron tras ataque

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en la colonia Benito Juárez, en la ciudad de Monterrey, luego de que se alertara sobre un ataque armado que dejó a un hombre sin vida. La movilización policiaca se extendió por varias cuadras, aunque no se reportaron personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, jueves 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, en el cruce de la calle Benjamin Franklin y Mariano Paredes. En ese punto, testigos señalaron que sujetos armados arribaron al domicilio marcado con el número 2409, donde presuntamente varios hombres solían reunirse por las noches.

Sin mediar palabra alguna, los agresores habrían accionado sus armas directamente contra la víctima, para después huir rápidamente del lugar. Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal de Monterrey llegaron y confirmaron que una persona había sido baleada, por lo que se acordonó el área para restringir el paso vehicular y peatonal, y así comenzar con las diligencias correspondientes.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones inició el levantamiento de indicios balísticos, recopilación de testimonios y revisión de cámaras de videovigilancia con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del ataque. En tanto, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que revisaron a la víctima, confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto en la calle.

Aunque las autoridades no han revelado la identidad del hombre, versiones extraoficiales señalan que podría tratarse de un familiar de un adolescente que fue atacado y posteriormente declarado sin vida el pasado martes en la colonia Estrella, al norte de Monterrey. Debido a esta posible conexión, la línea de investigación se amplió para determinar si ambos hechos guardan relación, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente.

La escena permaneció acordonada durante varias horas mientras peritos analizaban el sitio y levantaban el cuerpo. Hasta este momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible motivo del ataque; las pesquisas continúan.

