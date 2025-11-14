Ataque armado en Ciudad Obregón: Sicarios ejecutan a motociclista en la colonia Las Palmas

Ciudad Obregón, Sonora.- Una agresión armada en el fraccionamiento Las Palmas, al sur de Ciudad Obregón, dio como resultado una persona del sexo masculino sin vida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, de este viernes 14 de noviembre sobre las calles Mirlos, entre Cisne y Vicente Padilla. Según os primeros informes, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados.

Los agresores abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones para inmediatamente escapar del lugar con rumbo desconocido. Tras el reporte de las detonaciones por parte de los vecinos, se generó una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes, al valorar a la víctima, confirmaron que ya había muerto, debido a los múltiples impactos de bala que sufrió.

El cuerpo del hombre, cuya identidad se desconoce, quedó tendido sobre la cinta asfáltica junto a la motocicleta en la que viajaba. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme aseguraron el perímetro y acordonaron la escena del crimen. Asimismo, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos para su identificación. Las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este suceso.

El cuerpo de la víctima quedó sobre el suelo, junto a su moto

Muere víctima de la Cajeme

Después de horas de agonía, 'El Poncho', sujeto que fue atacado la tarde noche de ayer jueves 13 de noviembre en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, murió al no poder resistir las heridas de arma de fuego en su humanidad.

Los hechos donde fue atacado a balazos se registraron entre la calle Román Yocupicio, entre Pascual Orozco y Carmen Serdán, a las 18:20 horas de este jueves. Se dice que 'El Poncho', de nombre Israel Alfonso, de 34 años, estaba realizando tareas de limpieza en una banqueta cuando llegaron sujetos armados y sin mediar palabra le dispararon.

Fuente: Tribuna del Yaqui