Atrapan a dos sujetos con droga al norte de Sonora; uno estuvo en prisión por asesinato

Ímuris, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y ce la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ejecutaron una orden de cateo en un inmueble del municipio de Ímuris, al norte de Sonora, logrando la detención de dos hombres y el aseguramiento de diversas dosis de narcóticos. El operativo, derivado de una investigación por delitos contra la salud, tuvo lugar en un domicilio particular.

En el lugar encontraron un total de 35 envoltorios que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, así como seis paquetes adicionales de aparente marihuana. Además de las sustancias ilícitas, en el lugar se incautaron dos equipos de telefonía celular que serán integrados a la carpeta de investigación para su análisis. Los detenidos fueron identificados como Julián 'N', de 58 años de edad, y Juan Carlos 'N', de 50 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que este último cuenta con un extenso historial delictivo. Dicho registro incluye una sentencia por homicidio simple doloso en 1995 y múltiples ingresos por delitos como lesiones, amenazas, allanamiento de morada y violencia familiar, ocurridos en los años 2005, 2013, 2017 y 2021. Por su parte, a Julián 'N' se le asocia con un antecedente reciente por narcomenudeo.

Tanto los individuos aprehendidos como la materia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las diligencias correspondientes para fincar responsabilidades. Esta acción sucede dentro de la estrategia de la Fiscalía estatal para combatir la venta de drogas y la reincidencia delictiva, buscando retirar de circulación a individuos que representan un riesgo para la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora