Cae 'El Búho' con 190 dosis de droga en San Ignacio Río Muerto; tiene antecedentes penales

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- Como resultado de un operativo de seguridad implementado por autoridades estatales y federales, se realizó la detención de un hombre, llamado Manuel Humberto 'N', de 28 años de edad, en posesión de diversas dosis drogas. El operativo, realizado el pasado 9 de noviembre, es parte de las estrategias de seguridad implementadas en la región sur del estado para combatir delitos contra la salud.

La captura tuvo lugar sobre la calle Ingeniero Adrián Sosa Chávez de el municipio de San Ignacio Río Muerto, donde agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), interceptaron a Manuel Humberto 'N', alias 'El Búho'. Durante la inspección corporal, al individuo se le aseguraron un total de 190 envoltorios que contenían sustancias ilícitas.

Se trata de 70 paquetes de hierba verde, con características similares a la marihuana, y 120 paquetes con una sustancia granulada, presumiblemente metanfetamina. Según informaron las autoridades, el señalado ya cuenta con antecedentes penales por delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y por narcomenudeo, lo que lo señala como un objetivo relevante en las labores contra la reincidencia delictiva.

Tanto el detenido como la materia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró que estas acciones conjuntas refuerzan el compromiso de las instituciones para desarticular la venta de drogas y mejorar la seguridad en la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora