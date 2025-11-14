Cae por extorsión en Hermosillo y descubren que era buscado por desaparición y asesinato

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre una actualización en la investigación de un caso de persona desaparecida ocurrido en 2023. Un juez de control dictaminó vincular a proceso de José Juan 'N', de 40 años de edad, también conocido por el alias de 'Tetan', por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición con resultado de muerte y asociación delictuosa.

Esta resolución judicial implica que la autoridad presentó pruebas suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Como parte de la audiencia, el juez le impuso prisión preventiva justificada, asegurando que el imputado permanecerá en reclusión durante el desarrollo del caso. Además, concedió un plazo de 2 meses para la realización de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán recabar más datos.

Los hechos que se le imputan a José Juan 'N' se remontan al 19 de septiembre de 2023. Según la carpeta de investigación, ese día, la víctima, identificada como Martín Alberto 'N', de 54 años y originario de Guaymas, se encontraba realizando labores de limpieza en el patio de una vivienda en la colonia San Gerónimo, de Hermosillo. Fue en ese momento cuando fue secuestrado por varios individuos armados que se movilizaban en un vehículo gris.

Tras meses de búsqueda e indagatorias, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado el 13 de enero de 2025 en un sitio de rastreo en la comunidad rural de El Choyudo, confirmando el fatal desenlace. Cabe destacar que la notificación de esta nueva orden judicial se cumplimentó el pasado 11 de noviembre de 2025 dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso), donde José Juan 'N' ya se encontraba internado.

Su reclusión previa se debió a su detención el 31 de octubre de 2024 por parte de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en cumplimiento de una orden de aprehensión por un caso distinto, correspondiente al delito de extorsión agravada. Los registros de la fiscalía señalan que el imputado posee un extenso historial delictivo que data desde 2009, con antecedentes por amenazas, conducción punible, narcomenudeo, robo de vehículo, violencia familiar y extorsión.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora