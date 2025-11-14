Ciudad Obregón: Fuerte accidente en Amberes y Milán deja cuantiosos daños y preocupación entre vecinos

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este viernes 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, se registró un fuerte accidente automovilístico en el cruce de las calles Amberes y Milán, en Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, en el incidente estuvieron involucrados una camioneta Ford Explorer de modelo reciente y un Chevrolet AVEO.

Según los reportes, la persona que conducía la Ford Explorer intentó incorporarse a la vía, pero la maniobra no salió como lo planeado, lo que impidió el paso del otro automóvil. Esto provocó que perdiera el control y dañara no solo los señalamientos viales, sino que también terminara sobre una banqueta. De hecho, no es la primera vez que ocurre un accidente similar en este punto de la ciudad, lo que ya representa una molestia para los vecinos.

A pesar de los evidentes daños materiales, también los autos particulares sufrieron afectaciones; la unidad más pequeña, el Chevrolet AVEO, quedó con el frente casi completamente destruido, aunque no se reportaron personas lesionadas. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización, pues como se sabe, todavía ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre este tema.

El vehículo quedó arriba de una banqueta

Es necesario destacar que al lugar arribaron elementos de la Policía de Tránsito, quienes realizaron el deslinde de responsabilidades y restablecieron la circulación vial, que se vio afectada durante un tiempo. Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la paciencia cuando se presencia un choque. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad oficial del accidente.

#Mundo | EU y Ecuador pactan un tercer país seguro para quienes buscan asilo sin antecedentes delictivos uD83EuDD1Dhttps://t.co/Ylm8wtD02E — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Actualización sobre otro caso

En otro asunto, ya se identificó a la víctima fatal de la agresión armada ocurrida alrededor de las 18:20 horas del pasado jueves 13 de noviembre, en la calle Román Yocupicio, entre las vialidades Pascual Orozco y Carmen Serdán, en la colonia Cajeme, al sur de Ciudad Obregón. Se trata de Israel Alfonso C. S., conocido como El Poncho, de 34 años, quien recientemente falleció en el hospital.

Fuente: Tribuna del Yaqui