Código Rojo en CDMX: Hallan cuerpo dentro de un contenedor en parque de la Cuauhtémoc

Ciudad de México.- La noche de este jueves 13 de noviembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que habitantes de la zona reportaran un fuerte olor fétido que provenía del interior del Parque Pípila. Agentes que revisaron el perímetro confirmaron la presencia de un cuerpo al interior de un contenedor ubicado sobre avenida Roa Bárcenas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron este jueves 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el parque ya mencionado de la colonia Vista Alegre, un punto frecuentado por vecinos de la zona. Tras la llamada a los Servicios de Emergencia, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), del heroico cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y rescatistas de la alcaldía ingresaron al área verde.

Localizan el cuerpo de una persona sin vida en las oficinas del Parque El Pípila, alcaldía Cuauhtémoc; elementos de rescate, paramédicos y policías de la CDMX se encuentran en la zona.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy8mbT pic.twitter.com/jIYQwiO7BM — NMás (@nmas) November 14, 2025

Ahí revisaron el contenedor señalado por los habitantes, del cual salía un muy mal aroma. Al abrirlo, localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. De manera preliminar, se indicó que la víctima habría permanecido varios días en ese lugar antes de ser localizada por los vecinos. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha determinado la causa de muerte ni se cuenta con la identidad del fallecido, ya que su condición dificultó la valoración inmediata.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) arribaron al sitio minutos más tarde para realizar el levantamiento de indicios y acordonar la zona. Personal de Servicios Periciales documentó la escena y aseguró el contenedor para trasladarlo como parte de la evidencia. El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes que permitan identificar a la víctima y establecer las líneas iniciales de investigación.

#Seguridad | Un hombre de 34 años: Identifican a hombre agredido a balazos en Ciudad Obregón, Sonora uD83DuDEA8https://t.co/zMrroNMXwW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Las autoridades no han informado si existen cámaras de videovigilancia cercanas que puedan aportar datos sobre quién o quiénes abandonaron el cuerpo en el parque. Sin embargo, no se descarta que este hallazgo esté relacionado con otros hechos violentos registrados recientemente en la zona centro de la capital. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui