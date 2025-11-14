Confirman muerte de dos jóvenes ligados al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Morelia, Michoacán.- Las investigaciones por el violento homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, dieron un nuevo giro. Este viernes 14 de noviembre, autoridades del Gobierno de Michoacán confirmaron el hallazgo de dos personas sin vida, quienes presuntamente estarían vinculadas con el crimen ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre, en el Festival de las Velas.

De acuerdo con la presentado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, los cadáveres fueron localizados el pasado 10 de noviembre, en un tramo de la carretera Uruapan–Paracho, cerca de la comunidad de Capácuaro. Entre los ahora fallecidos se encuentra un menor de 16 años de edad, lo que marca el segundo adolescente muerto en relación con este crimen.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconocen las identidades de los fallecidos. Foto: Twitter

Las autoridades informaron que ambos jóvenes habrían participado en los hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre, cuando Manzo fue atacado a balazos durante una celebración del Día de Muertos en el centro de Uruapan.

Confirman participación de los dos jóvenes en el ataque

El gobernador detalló que los dos presuntos implicados acompañaban al agresor identificado como Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, quien murió la misma noche del ataque tras un ser acribillado con escoltas municipales. Las investigaciones señalaron que, según las investigaciones, los tres jóvenes actuaron de manera coordinada durante la agresión contra Manzo.

Según Ramírez Bedolla, la información fue verificada en conjunto con la FGE y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. El hallazgo ocurrió nueve días después del asesinato del edil, lo que permitió avanzar en la identificación de quienes presuntamente participaron de manera directa.

El mandatario estatal subrayó que este caso vuelve a evidenciar la presencia de adolescentes dentro de estructuras criminales en la región. Recordó que en zonas de Michoacán persisten dinámicas de reclutamiento forzado y participación de jóvenes en actividades violentas, particularmente en áreas disputadas por grupos delictivos. Asimismo, señaló que continúan las pesquisas por la muerte del joven que disparó contra el alcalde de Uruapan.

Indicó que el Gobierno estatal continuará colaborando con instancias federales para prevenir el involucramiento de menores en actividades ilícitas y reforzar la seguridad en los municipios más afectados.

Fuente: Tribuna del Yaqui