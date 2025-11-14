Fuerte persecución en Nogales: Capturan a motocicleta con narcótico y arma de fuego falsa

Nogales, Sonora.- Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Municipal durante la tarde de ayer jueves, tras una persecución que se extendió por diversas vialidades de la ciudad de Nogales. Al individuo, identificado como César E., de 30 años de edad, se le aseguró una réplica de arma de fuego y una sustancia con características de narcótico, además de ser señalado como el principal sospechoso del asalto de una tienda de conveniencia.

El operativo dio inicio alrededor de las 14:22 horas, cuando elementos de seguridad pública realizaban patrullajes de prevención y vigilancia en la colonia Lomas de Nogales. En ese sector, observaron al conductor de una motocicleta que circulaba de manera imprudente, realizando maniobras que ponían en riesgo a otros conductores y peatones, además de obstruir momentáneamente el paso de la propia unidad policial.

Con base en el reglamento de tránsito, los oficiales le indicaron al motociclista que detuviera su marcha para una revisión. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso, acelerando para darse a la fuga y dando inicio a la persecución. Minutos después, a través de la frecuencia de radio de la corporación, se emitió una alerta sobre un asalto perpetrado en una sucursal de la cadena OXXO en la colonia Nuevo Nogales.

La descripción del responsable, tanto en su vestimenta como en las características de la motocicleta coincidía plenamente con la del sujeto que en ese momento huyó de los agentes. El hecho concluyó en la zona centro de la ciudad, sobre la avenida Álvaro Obregón, en las inmediaciones de un centro cambiario, donde el individuo abandonó la motocicleta y continuó su escape a fuerza de carrera.

Los agentes implementaron un cerco en el área y lograron interceptarlo metros más adelante, en un lote baldío adyacente a las vías del ferrocarril, a la altura de la calle Ruiz Cortines en la colonia Ferrocarrilera. Tras su aseguramiento y conforme al protocolo, se le realizó una inspección preventiva, encontrando entre sus pertenencias una pistola tipo réplica, un teléfono celular, dinero en efectivo equivalente a mil 080 pesos y 25 dólares.

Los objetos que le fueron decomisados al presunto criminal

Así como una bolsa con monedas y un envoltorio dentro de una cajetilla de cigarros que contenía una sustancia granulada, presumiblemente un narcótico. El detenido, junto con la motocicleta y todos los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por los delitos que resulten.

Fuente: Tribuna del Yaqui