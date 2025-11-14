Hallan en Culiacán 'deshuesadero' de autos robados; autoridades aseguran alrededor de 50 vehículos

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este viernes 14 de noviembre de 2025, se reportó el hallazgo de al menos 50 vehículos robados en un predio ubicado en la comunidad de Navolatillo, perteneciente al municipio de Eldorado, muy cerca de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, en realidad fueron elementos de las Fuerzas Armadas quienes aseguraron la zona.

A muy temprana hora, acudieron al sitio policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar con el seguimiento correspondiente. Debido a la gran cantidad de unidades, estas iban desde modelos recientes hasta aquellos que habían sido desmantelados al grado de ser irreparables. Según medios locales, el hallazgo ocurrió durante un recorrido de rutina.

De esa manera, se percataron de que varios vehículos contaban con reportes de robo vigentes. Una vez que se organizó el operativo, se procedió a retirar los autos que no tenían solución. En esta labor participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), grúas y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. En caso de que surja más información, en TRIBUNA te daremos a conocer todos los datos.

Las autoridades siguen investigando

Una de las hipótesis más fuertes indica que este predio funcionaba desde hace tiempo como un deshuesadero clandestino, donde se obtenían autopartes que posteriormente eran vendidas; el problema es que todos los autos fueron robados. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones recién comienzan, por lo que no se cuenta con sospechosos ni detenidos, pero se espera que pronto haya una actualización.

Secuestro virtual en Escuinapa

En otro asunto completamente distinto, pero en Escuinapa, Sinaloa, dos jóvenes de 15 y 18 años fueron víctimas de un secuestro virtual. Todo comenzó cuando, la tarde del pasado jueves, las adolescentes fueron engañadas mediante una llamada telefónica para que salieran de su hogar y se dirigieran a una vivienda abandonada. Por fortuna, aproximadamente una hora después, fueron encontradas en la calle Río Fuerte, entre Río Elota y Río Ocoroni, en la colonia Pueblo Nuevo.

