Hermosillo: Procesan a expolicía por homicidio, posesión de armas y enriquecimiento ilícito

Hermosillo, Sonora.- En seguimiento a una carpeta de investigación iniciada en octubre de 2024, el exelemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Luis Carlos 'N', fue vinculado a proceso penal por los delitos de lesiones y lesiones que ponen en peligro la vida, cometidos en perjuicio de un familiar y de la esposa de este, en un predio campestre del área rural poniente de la ciudad de Hermosillo.

Durante las actuaciones derivadas de dicha indagatoria, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio cumplimiento a un cateo en el predio propiedad del señalado, donde fueron localizadas armas de fuego, cartuchos, chalecos tácticos, dinero en efectivo (moneda nacional y dólares estadounidenses), cuatrimotos y vehículos, elementos que fortalecieron la carpeta de investigación por homicidio abierta en 2024, en la cual perdió la vida un hombre con parentesco directo con el hoy vinculado a proceso.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía Estatal amplió las líneas de investigación, identificando una discrepancia patrimonial de más de 32 millones de pesos, entre ingresos y bienes, así como el efectivo detectado durante el periodo en que se desempeñó como servidor público. Por tal motivo, Luis Carlos 'N' también se encuentra vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, correspondiente a los años 2016 a 2024, periodo en el que se desempeñó como jefe de grupo y posteriormente oficial de la Policía Estatal.

En este proceso, la autoridad judicial libró una orden de aprehensión en octubre de 2024, además de ordenar el aseguramiento de bienes y dinero localizados durante las diligencias ministeriales. En junio de 2025, se celebró audiencia de formulación de imputación, en la cual el exagente fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y se concedió un plazo de investigación complementaria de 4 meses.

Sin embargo, debido a que se encuentra vigente una suspensión de amparo concedida por la autoridad federal, no pudo ejecutarse por este último delito la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por el Juez Oral Penal. Actualmente, el exelemento permanece bajo custodia en el Cereso derivado de un proceso distinto. Se trata de un accidente vial ocurrido el 2 de noviembre de 2025, en la colonia La Manga, de Hermosillo, donde fue detenido y vinculado a proceso.

Lo anterior se debió al delito cometido con motivo de tránsito de vehículos, con resultado material de lesiones y daños. A partir de su reclusión, la Fiscalía ejecutó la orden de arresto por los delitos de lesiones en contra de sus familiares citados al inicio, obteniendo también la mencionada vinculación a proceso, cabe señalar que además figura como probable responsable de homicidio doloso en otra carpeta de investigación relacionada con los hechos de 2024, donde perdió la vida otro de sus familiares.

Asimismo, se realizó desglose a la Fiscalía General de la República (FGR) por las armas aseguradas en el predio de su propiedad durante la diligencia de cateo efectuada en octubre de 2024. El Ministerio Público de Sonora continúa integrando los elementos probatorios necesarios para garantizar justicia a las víctimas en cada uno de los hechos investigados y "reitera que no se escatimarán esfuerzos para lograr la reparación integral del daño y la imposición de las sanciones más altas que en derecho correspondan".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora