Joven motociclista sufre accidente por culpa de un balón en Ciudad Obregón; fue hospitalizado

Ciudad Obregón, Sonora.- Un joven de 25 años de edad requirió atención médica tras sufrir una caída de su motocicleta la mañana de ayer jueves 13 de noviembre. El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en las calles Michoacán y Cerrada 15, en la colonia Luis Echeverría, cuando un objeto inesperado interrumpió su trayectoria. El conductor fue identificado como José Mario G. D., quien tripulaba una moto marca Italika.

Según el reporte, el percance sucedió cuando un balón de futbol rodó sorpresivamente desde la Cerrada 15 hacia el arroyo vehicular, justo en el camino del motociclista, quien circulaba en dirección de sur a norte por la calle Michoacán. Para evitar impactar el balón, el conductor realizó una maniobra evasiva, sin embargo, el movimiento brusco le hizo perder el control del manubrio, lo que provocó que derrapara y cayera sobre el pavimento.

A consecuencia del golpe, José Mario sufrió contusiones en distintas partes del cuerpo. Testigos del suceso solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y, tras una valoración inicial, determinaron su traslado al Hospital IMSS Bienestar para recibir una evaluación médica completa y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) también se presentaron en el sitio para asegurar la zona, mientras que oficiales de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos para elaborar el informe correspondiente y dar seguimiento a los procedimientos legales pertinentes. Afortunadamente, la motocicleta no presentó daños de consideración, únicamente raspones.

#Seguridad | Tras horas de agonía, muere 'El Poncho' en Ciudad Obregón; lo atacaron a balazos en la Cajeme uD83DuDEA8https://t.co/CuHb9l8skJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui