Lo buscaban en Sonora: Capturan en Chihuahua a prófugo implicado en caso de abuso reiterado

Casas Grandes, Chihuahua.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua realizaron la detención de un individuo de 38 años de edad, quien era buscado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso reiterado agravado, según una orden de aprehensión emitida en el Estado de Sonora. El operativo de captura se efectuó sin incidentes y sin contratiempos en la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua.

La movilización tuvo lugar en el cruce de las calles Eduardo Contreras y Benito Juárez, en la colonia Dublán, donde el sospechoso fue localizado y asegurado por los elementos ministeriales. Esta acción fue el resultado de un trabajo coordinado entre la AEI chihuahuense y sus homólogos de la policía ministerial sonorense, quienes compartieron información de inteligencia para dar con el paradero del fugitivo.

Este tipo de detenciones son posibles gracias a los convenios de colaboración interinstitucional vigentes entre las fiscalías de los diferentes estados de la República. Dichos acuerdos permiten que las fuerzas del orden de una entidad actúen en su territorio para ejecutar mandatos judiciales emitidos por otra, cerrando así las vías de escape para quienes intentan evadir la justicia al cruzar fronteras estatales.

Tras su aseguramiento, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente la tarde de ayer jueves. Por todo lo anterior se dio inicio al proceso para su traslado al Estado de Sonora. Una vez en territorio sonorense, quedará bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), instancia que lo presentará ante el juez correspondiente para dar continuidad al proceso penal en su contra.

El hombre capturado en la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua

Las autoridades de Chihuahua han sido enfáticas en que su participación se limitó a la ejecución de la solicitud formal de arresto. Por esta razón, no se han proporcionado detalles sobre el caso, ya que dicha información forma parte de la carpeta de investigación que se integra en Sonora. Será en dicha entidad donde se desarrollarán las audiencias pertinentes y se determinará la situación jurídica del imputado.

Fuente: Tribuna del Yaqui