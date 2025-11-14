No fue un secuestro: Hombre detenido al norte de Ciudad Obregón fue por despojo de vivienda

Ciudad Obregón, Sonora.- Un operativo realizado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dio como resultado la detención de Pablo Alberto 'N', de 28 años de edad, quien enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de despojo en perjuicio de una mujer. La aprehensión se ejecutó en las calles California y Bordo Nuevo, en la colonia Norte, de Ciudad Obregón.

La acción judicial es el resultado de una investigación iniciada a raíz de la denuncia de una ciudadana, quien señaló al ahora detenido como responsable de haberla privado ilegalmente de un bien inmueble. El Ministerio Público integró una carpeta de investigación, reuniendo evidencias que fueron consideradas suficientes por un juez de control para librar el mandato judicial el pasado jueves 6 de noviembre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró que la detención se ejecutó siguiendo un estricto protocolo legal. Esta precisión surge para desmentir versiones que circularon en redes sociales, las cuales sugerían erróneamente que se trataba de una privación ilegal de la libertad. Las autoridades enfatizaron que la diligencia fue un operativo oficial, realizado en la vía pública y con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías procesales del detenido.

Tras ser asegurado, Pablo Alberto 'N' fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería. Se procedió a su ingreso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la localidad, donde permanecerá mientras se desarrolla su proceso penal para determinar su situación jurídica definitiva. Se le considera inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso con la legalidad y con la investigación y persecución de los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las y los sonorenses", se lee en el comunicado.

