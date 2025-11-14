Hermosillo, Sonora.- Un impresionante asalto tuvo lugar este viernes 15 de noviembre de 2025 en la capital de Sonora, Hermosillo, pues sujetos fuertemente armados asaltaron una empresa constructora y robaron una bolsa con 300 mil pesos en efectivo en su interior. Los hechos generaron una intensa movilización policiaca, ya que se habla de una persona lesionada; aquí los detalles de los hechos.

De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes en la colonia Loma Linda, en el bulevar Ignacio Soto, entre las calles Colegio Militar y Juan José Ríos, poco después de las 15:05 horas de hoy, cuando dos sujetos armados llegaron y entraron por la fuerza a las oficinas de una empresa constructora.

Sujetos fuertemente armados irrumpen en empresa constructora de Hermosillo y roban 300 mil pesos

Se dice que en eso, amenazaron a un empleado de la recepción y este se negó a entregarles el dinero; se habla de que el dependiente fue alcanzado por una bala y entregó la bolsa con los 300 mil pesos por temor a salir peor lesionado; cabe señalar que esta información no ha sido confirmada por las autoridades, puesto que también se ha dicho que en realidad la afectada habría sido una mujer.

Según lo que se informó, los asaltantes huyeron a bordo de una camioneta de color blanco, con rumbo desconocido, e inmediatamente llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para comenzar con las investigaciones correspondientes.

De momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no ha emitido datos sobre los hechos, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se amplíe la información. De los presuntos responsables tampoco se tienen datos, más que huyeron a punta de carrera del lugar. En el sitio los trabajos de investigación continúan y se está a la espera de algún dato que amplíe la información que hasta la publicación de esta nota se tiene.

Fuente: Tribuna del Yaqui