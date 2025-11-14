Tijuana: FGR incinera más de seis toneladas de drogas, entre marihuana, metanfetamina y otras sustancias

Tijuana, Baja California.- Este viernes 14 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Baja California, confirmó mediante un comunicado la incineración de más de seis toneladas de narcóticos en las instalaciones del 28 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la ciudad de Tijuana.

Durante el operativo se destruyeron tres toneladas 266 kilos 140 gramos de marihuana y tres toneladas 525 kilos 499 gramos 400 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; además de clorhidrato de diacetilmorfina, clorhidrato de cocaína, amapola, cocaína, diacetilmorfina, heroína, ketamina, metanfetamina, opio, pentazocina, entre otros. También se logró eliminar psilocibina, THC, clobenzorex, clonazepam, dextroanfetamina, diazepam, fentermina, hidrocodona, lorazepam, así como dos litros 320 mililitros de psicotrópicos y diversas sustancias.

Es necesario destacar que, a pesar de que la labor fue realizada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la FGR y autoridades locales, también estuvieron presentes el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), representantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, peritos en química y fotografía forense, Policía Federal Ministerial (PFM) y autoridades de la Defensa.

Detención de sujeto armado con droga sintética

En otro asunto, el pasado 12 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) logró la detención de un sujeto armado que portaba una importante cantidad de droga sintética. El hecho ocurrió en la colonia Xicoténcatl Leyva Alemán, cuando los elementos observaron a un hombre con lo que parecía ser una pistola; al acercarse, le exigieron que la tirara, y tras acatar la indicación, fue capturado.

De acuerdo con medios locales, el detenido fue identificado como José Jesús 'N', de 45 años de edad, a quien se le aseguró un arma tipo escuadra calibre .40 milímetros, abastecida con cuatro cartuchos útiles, así como una mochila color negro que contenía tres bolsas de plástico con una sustancia granulada con las características del cristal, que pesaba aproximadamente 1 kilo 951 gramos.

