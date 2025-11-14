Tijuana reporta doble homicidio en menos de una hora, uno de los asesinados recibió balazos en el rostro

Tijuana, Baja California.- Este pasado jueves 13 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, un sujeto fue asesinado mientras se encontraba abordo de un taxi libre entre las calles Honor y Bondad, del Fraccionamiento Lomas del Mar, ubicado en Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, las autoridades se percataron del hecho gracias a una denuncia ciudadana.

Una vez que arribaron al sitio, las distintas corporaciones policiacas, alertadas por diversas detonaciones, confirmaron que dentro de un Nissan Versa blanco con negro había un hombre de aproximadamente 55 años con varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en el rostro. A pesar de que los paramédicos de la Cruz Roja intentaron salvarle la vida, no pasó mucho tiempo para que lo declararan muerto.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el móvil del crimen; sin embargo, circulan dos de las hipótesis más fuertes: podría haber sido un asalto o por el contrario, un ataque directo. No obstante, las investigaciones recién comenzaron y todavía no se cuenta con sospechosos ni detenidos, pero en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

Otro homicidio en Tijuana

En otro hecho bastante semejante, entre las calles Cruz del Sur y Tecate, en la colonia Camino Verde, un sujeto fue asesinado con disparos de arma de fuego alrededor de las 23:00 horas. Tras una denuncia, fue encontrado sin vida un hombre de aproximadamente 35 años, tirado cerca de unos automóviles. Lamentablemente, al igual que el caso anterior, poco después de que arribaran los paramédicos, falleció.

El sitio fue acordonado para evitar la contaminación de pistas y preservar las evidencias. Un poco más tarde se presentaron peritos de la Fiscalía General del Estado, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta ahora se desconoce tanto la identidad de la víctima como el móvil del crimen y los perpetradores. Estos casos demuestran que la violencia sigue presente en los alrededores de Tijuana.

Fuente: Tribuna del Yaqui