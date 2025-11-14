Tragedia en Bacobampo: Choque frontal deja un motociclista muerto y otro herido de gravedad

Etchojoa, Sonora.- La noche de este viernes 14 de noviembre se registró un fatal accidente de tránsito sobre la carretera -Bacobampo - Navojoa, dejando como saldo una persona sin vida y otra con heridas de gravedad. El percance tuvo lugar a la altura de la entrada a la comunidad de Bacobampo, perteneciente al municipio de Etchojoa, aproximadamente a las 20:00 horas, cuando dos masculinos viajaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar y testimonios de testigos presenciales, el conductor de la motocicleta circulaba presuntamente a exceso de velocidad. Al momento de pasar por los reductores de velocidad, ubicados en el acceso al poblado, el operador perdió el control de la unidad. Esta maniobra provocó que la motocicleta invadiera el carril de circulación contrario, chocando de frente contra una vagoneta de color gris.

Dicho automóvil, que transitaba en su carril correspondiente, era conducido por una persona de la tercera edad. A consecuencia de este hecho, los dos tripulantes de la motocicleta fueron atropellados. Al lugar del accidente acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención médica a los involucrados. Tras valorar a los motociclistas, confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, declarando su fallecimiento en el sitio.

Su cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. El segundo ocupante de la motocicleta presentó lesiones graves y, tras ser estabilizado, fue trasladado de urgencia a un hospital de la región. Por su parte, el conductor de la vagoneta resultó ileso, pero fue atendido por una crisis nerviosa. Elementos de la Policía Municipal de Etchojoa se presentaron en la escena para acordonar el área y dirigir el tráfico, permitiendo el trabajo de los cuerpos de emergencia y periciales.

Uno de los motociclistas murió en el lugar del choque

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley. Agentes Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para recabar pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo sucedido y deslindar las responsabilidades legales. Hasta el momento, las identidades de la persona fallecida y del herido no han sido reveladas.

Fuente: Tribuna del Yaqui