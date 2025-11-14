Tras horas de agonía, muere 'El Poncho' en Ciudad Obregón; lo atacaron a balazos en la Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de horas de agonía, 'El Poncho', sujeto que fue atacado la tardenoche de ayer jueves 13 de noviembre en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón, murió al no poder resistir las heridas de arma de fuego en su humanidad.

Los hechos donde fue atacado a balazos se registraron entre la calle Román Yocupicio, entre Pascual Orozco y Carmen Serdán, a las 18:20 horas de este jueves. Se dice que 'El Poncho', de nombre Israel Alfonso, de 34 años, estaba realizando tareas de limpieza en una banqueta cuando llegaron sujetos armados y sin mediar palabra le dispararon.

'El Poncho' quedó con heridas de consideración en su pecho y piernas y, tras una llamada al 911, número de emergencias, fue llevado a las instalaciones del Hospital IMSS-Bienestar, donde llegó gracias a los paramédicos de la Cruz Roja. Pese a las atenciones médicas, el sujeto dejó de existir a las 20:00 horas, ya que el personal médico no pudo hacer nada más por él.

Con esto, 'El Poncho' se convierte en el ejecutado número 14 del mes de noviembre, tomando en consideración que ayer, jueves 13, fue una jornada sumamente violenta, pues se registraron por lo menos cinco ataques armados que dejaron a cuatro personas sin vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ha comenzado una investigación por los hechos y en el sitio de la agresión, en la colonia Cajeme, recogieron cuatro evidencias balísticas de calibre 9 milímetros. De los presuntos responsables de los hechos, no se sabe nada hasta el momento, por lo que serán las autoridades las encargadas de dar más detalles conforme las investigaciones lo permitan.

Encuentran cadáver totalmente calcinado en Granjas Mica

Ayer también, en otro hecho del género policiaco, se registró el hallazgo del cuerpo de una persona totalmente calcinado. De acuerdo con informes preliminares, los hechos se registraron poco después de las 12:30 horas, cuando las líneas de emergencias del 911 fueron alertadas sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo humano quemado entre la maleza.

Las autoridades acudieron al lugar de los hechos y se dieron cuenta de la víctima, por lo que se desplegó un operativo de seguridad y la FGJES comenzó con las investigaciones pertinentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui