Un hombre de 34 años: Identifican a hombre agredido a balazos en Ciudad Obregón, Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en la colonia Cajeme, de Ciudad Obregón, luego de que se recibiera un reporte sobre una agresión armada en una zona habitacional. Este hecho violento dejó una víctima herida, la cual ya fue identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los cuales fueron recaudados por TRIBUNA, los hechos ocurrieron poco antes de las 18:20 horas, tiempo local, en la calle Román Yocupicio, entre las vialidades Pascual Orozco y Carmen Serdán, en la colonia Cajeme, al sur de Ciudad Obregón. En ese punto, un hombre fue atacado a balazos cuando se encontraba frente a una vivienda, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y auxilio.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves. Foto: Facebook

Momentos más tarde, la víctima fue identificada como Israel Alfonso C. S., conocido como 'El Poncho', de 34 años de edad. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo atendieron y lo trasladaron rápidamente a un hospital, donde ingresó en estado crítico debido a múltiples lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Según el personal médico, presentaba heridas en el tórax y en una de sus piernas, por lo que su condición fue reportada como delicada.

En tanto, en la escena del ataque, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) localizaron al menos cuatro casquillos percutidos calibre nueve milímetros, los cuales fueron asegurados como parte de las diligencias para integrar la carpeta de investigación. El área fue acordonada por oficiales de la Policía Municipal de Cajeme y de la Guardia Nacional para permitir el trabajo de los especialistas.

#Seguridad | Accidente en Sonora moviliza a las autoridades: Motociclistas sufren FUERTE choque uD83DuDEA8https://t.co/qut1fBUAPw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 14, 2025

A la fecha de publicación de esta nota, no se han dado a conocer características de los presuntos agresores ni la posible causa del ataque en la colonia Cajeme. Tampoco se han compartido detalles sobre el estado de salud de la víctima. Las autoridades informaron que, conforme avancen las pesquisas, se compartirá la información.

Fuente: Tribuna del Yaqui