Alerta en Guaymas: Motociclista se impacta contra camioneta en el Centro y resulta lesionado

Guaymas, Sonora.- Durante la noche de ayer viernes 14 de noviembre de nueva cuenta se registró una intensa movilización policíaca en el puerto de Guaymas, debido a que se registró un accidente de tránsito que desafortunadamente dejó una persona lesionada. Los hechos ocurrieron en la zona del Centro, después de que un motociclista se impactara contra una camioneta y acabara herido debido al fuerte golpe.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el hombre que estaba a bordo del vehículo de dos ruedas se encontraba circulando sobre la avenida Serdán y calle 13 del sector Centro y terminó impactándose contra una camioneta que estaba cruzando la Serdán para incorporarse a la calle 13. El motociclista resultó lesionado y tuvo que ser necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja para atenderlo.

Hasta el momento de publicación de esta nota, se desconoce la gravedad de las heridas de la víctima, tan solo se sabe que tuvo que ser trasladado a un hospital. Asimismo, se desconoce la identidad del sujeto y solo se sabe que se encontraba a bordo de una moto marca Suzuki GSXR 600. En tanto que el otro vehículo involucrado es una camioneta de la marca Nissan línea Kicks, color gris. La persona que conducía esta unidad al parecer resultó ilesa.

El motociclista se impactó contra un costado del vehículo

Motociclista pierde la vida en accidente al sur de Sonora

Cabe resaltar que durante la tarde-noche del mismo viernes, se registró un fatal accidente de moto pero más al sur del estado de Sonora, donde lamentablemente un joven perdió la vida y otro resultó lesionado. Los hechos tuvieron lugar sobre la carretera que conecta a la comunidad de Bacobampo con el municipio de Navojoa. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas, dos jóvenes de entre 20 y 25 años que viajaban en la motocicleta, fueron impactados por un vehículo.

Debido a la gravedad de las lesiones, una de las personas perdió la vida en el mismo lugar del accidente. En tanto que el otro involucrado sufrió fractura en una pierna y fue auxiliado por socorristas de Cruz Roja y trasladado a un hospital. Los primeros reportes indican que el conductor de la motocicleta circulaba presuntamente a exceso de velocidad y perdió el control de la unidad, impactándose contra una camioneta que circulaba por su carril con total normalidad.

#Seguridad | Tijuana: Descubren dos cadáveres dentro de un vehículo con narcomensaje en la Sánchez Taboada uD83DuDEA8https://t.co/DFN5mJslmR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui