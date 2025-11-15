Ataque a balazos en San Nicolás deja un muerto y dos heridos, entre ellos un menor

San Nicolás, Nuevo León.- La madrugada de este sábado 15 de noviembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un operativo en inmediaciones del municipio de San Nicolás de los Garza luego de que se reportara un ataque armado que dejó un saldo mortal. La movilización se concentró en la colonia Prados del Nogalar, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones y la presencia de personas heridas en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 15 de noviembre, alrededor de las 00:30 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Chihuahua y María Camarena. Testigos señalaron que dos civiles armados, quienes viajaban en una motocicleta, se detuvieron frente a un domicilio del sector antes de abrir fuego de manera directa contra un grupo de personas que se encontraba afuera del inmueble.

Tras tirar varios balazos, los agresores escaparon a toda velocidad sin que los habitantes lograran identificar características específicas de la motocicleta en la que viajaban o de quienes la abordaban. De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Policía Municipal y de la Policía Estatal.

En el lugar quedó sin vida un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada hasta el cierre de la información. Su cuerpo permaneció en el sitio mientras policías municipales acordonaban el área para permitir el ingreso de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), quienes iniciaron la recolección de casquillos y demás indicios balísticos.

Además de la víctima mortal, un niño de cinco años y un adulto mayor resultaron lesionados por los disparos. Según fuentes de seguridad, el menor fue trasladado de inmediato por familiares a un hospital cercano debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el adulto mayor optó por acudir por sus propios medios a una clínica para ser atendido.

Elementos de laFGJ-NL continuarán con las indagatorias para determinar si este hecho podría estar relacionado con otros episodios de violencia registrados recientemente en la zona metropolitana. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado detenidos por estos hechos violentos.

Fuente: Tribuna del Yaqui