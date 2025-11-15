Atoran en Sonora a tres oaxaqueños que circulaban en vehículo con reporte de robo en EU

General Plutarco Elías Calles, Sonora.- Como resultado de un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) concretó la detención de tres hombres que circulaban a bordo de un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos, quienes se desplazaban cerca de la ciudad de Sonoyta, perteneciente al municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos se registraron el pasado martes 12 de noviembre de 2025, cuando los detenidos se movilizaban en una camioneta Ford F-150 XLT, modelo 2012, en las inmediaciones del ejido Morelia. La unidad contaba con reporte de robo vigente desde el pasado 3 de abril de 2023 en el estado de California, Estados Unidos, por lo que quedó asegurada.

Los sospechosos fueron identificados como Galdino Santiago 'N', de 38 años; Eric Eucario 'N', de 29 años, y César Miguel 'N', de 21 años, todos originarios del estado de Oaxaca. Al momento de ser detectados por las autoridades, los presuntos delincuentes recalcaban una camioneta Nissan NP300, modelo 2013, con la ayuda de la unidad robada. La camioneta Nissan, misma que no presentaba anomalías en su estatus legal, también quedó bajo resguardo.

Capturan autoridades a tres sujetos que transportaban vehículo con reporte de robo en Estados Unidos

General Plutarco Elías Calles, Sonora, 15 de noviembre de 2025.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa…

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora deja en claro su convicción con la colaboración binacional para combatir el robo de vehículos y la delincuencia organizada en la zona fronteriza", se puede leer en el boletín informativo difundido por la dependencia estatal este sábado 15 de noviembre de 2025.

Tras la respectiva aprehensión, los tres individuos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público competente, en donde se inició la integración de la carpeta correspondiente por el delito de posesión de vehículo robado. Las autoridades determinarán en las próximas horas la situación jurídica de cada uno. Cabe destacar que durante el operativo no se registraron incidentes mayores ni resistencia por parte de los implicados.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/kwSI0iMZ8F — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui