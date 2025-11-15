Brandon salió a la calle y no volvió: Sicarios ejecutan a joven de 27 años en vía pública de Juárez

Juárez, Nuevo León.- La noche de este viernes 14 de noviembre, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León (NL) se movilizaron en inmediaciones del municipio de Juárez luego de que se reportara, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, una agresión armada en un sector habitacional. Este hecho violento dejó, por desgracia, una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, viernes 14 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en el cruce de la calle Los Alfamas y la avenida Colinas del Sol. Vecinos que ya estaban descansando reportaron a las autoridades que durante varios minutos se escucharon detonaciones en la calle; al salir a revisar, encontraron a un joven tirado sobre la carpeta asfáltica.

El ataque armado dejó una víctima mortal. Foto: Facebook

De inmediato se activó el Código Rojo en ese sector de Juárez, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Juárez, de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional. También llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y confirmaron que la víctima, un joven identificado como Brandon H., de 27 años, ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Información preliminar señala que la agresión fue directa, aunque no se han dado a conocer detalles sobre los posibles responsables ni el vehículo en el que habrían escapado. Elementos de la Policía de Juárez acordonaron el área para evitar el tránsito de curiosos y permitir el trabajo de los investigadores. En tanto, agentes ministeriales iniciaron las primeras entrevistas y revisaron la zona en busca de cámaras de videovigilancia que pudieran aportar información sobre el recorrido de los agresores.

#Seguridad | Cae 'El Búho' con 190 dosis de droga en San Ignacio Río Muerto; tiene antecedentes penales uD83DuDC64uD83DuDC8Ahttps://t.co/SQx2sYM7RF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales trabajó en la recolección de casquillos y otros indicios encontrados en la escena, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación. Posteriormente, el cuerpo del joven fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario para la autopsia correspondiente. Hasta el momento, no se han revelado posibles líneas de investigación. Las pesquisas continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui