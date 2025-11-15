Capturan a presunto narcomenudista en Cajeme y aseguran varios envoltorios de 'crystal'

Cajeme, Sonora.- En cumplimento de una orden de cateo, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se consiguió la detención de un hombre identificado como Alberto 'N', de 23 años de edad, por delitos contra la salud. La orden judicial se ejecutó en un domicilio ubicado en la comisaría de Esperanza, perteneciente al municipio de Cajeme.

Según un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos se registraron el pasado martes 12 de noviembre de 2025 en una vivienda situada sobre la avenida Cimarrón, en la colonia Las Praderas, en donde las autoridades estatales y federales aprehendieron al presunto narcomenudista, además de realizar el aseguramiento 15 envoltorios conteniendo la droga sintética conocida como 'crystal'.

Se presume que los indicios aseguradores son utilizados para la venta y distribución de narcóticos en el mencionado sector. El sujeto, así como los estupefacientes decomisados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación legal con base en las investigaciones correspondientes. Finalmente la FGJES reiteró "su responsabilidad inquebrantable de combatir el narcomenudeo y la delincuencia organizada en la región de Cajeme".

Cajeme, Sonora, 15 de noviembre de 2025.- En un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la… pic.twitter.com/QivsrsAyYy — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 15, 2025

Lo detienen por despojo de vivienda

En otro caso registrado en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que se detuvo a Pablo Alberto 'N', de 28 años, por su presunta responsabilidad en el delito de despojo en perjuicio de una mujer. La dependencia estatal aclaró que la detención se ejecutó siguiendo un estricto protocolo legal, ya que en redes sociales se difundió una versión errónea que se trataba de una privación ilegal de la libertad.

La aprehensión se ejecutó el pasado jueves 6 de noviembre del presente año y tuvo lugar en las calles California y Bordo Nuevo de la colonia Norte. Las acciones se desplegaron como resultado de una investigación iniciada a raíz de la denuncia de una ciudadana, quien señaló al sujeto como responsable de haberla privado ilegalmente de un bien inmueble, por lo que fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de la localidad.

#Seguridad | No fue un secuestro: Hombre detenido al norte de Ciudad Obregón fue por despojo de vivienda uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/D9YQjn2s1D — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui