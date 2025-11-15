CDMX: Cae presunto líder de La Familia Michoacana relacionado con la balacera en velorio de Tláhuac

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la detención de tres hombres en la alcaldía Tlalpan; se trata de una célula delictiva encargada de diversos delitos de narcomenudeo, extorsión y homicidio en distintas zonas de la Ciudad de México. De acuerdo con información extraoficial, la investigación comenzó a partir del asesinato de una mujer el 25 de febrero en la colonia Selene.

En cuanto a la víctima, perdió la vida mientras manejaba su vehículo particular por la calle Valle Alpino; en ese punto fue atacada a balazos y, tras perder el control, terminó impactándose contra otros automóviles estacionados. De igual forma, según información de Infobae, a estos sujetos se les vincula con otro ataque armado, pero ocurrido el 27 de febrero en la colonia 3 de Mayo.

Varias personas se encontraban en un funeral cuando comenzaron los disparos, los cuales dejaron como saldo cinco heridos, entre ellos una menor de edad. Las investigaciones para esclarecer su relación con los hechos antes mencionados todavía están en proceso y buscan determinar la responsabilidad de los implicados. En nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja sobre este tema.

¿Cómo fueron detenidos?

Los hombres viajaban en una camioneta por la calle Puente Caso, esquina con Prolongación de Miramontes, en la colonia Amsa de la alcaldía Tlalpan. Lo que llamó la atención de los oficiales fue que uno de ellos portaba lo que parecía un arma de fuego, así que de inmediato les marcaron el alto. Evidentemente, localizaron un arma corta con siete cartuchos útiles, 63 bolsas con marihuana, 82 envoltorios con lo que parecía ser cocaína, una bolsa con aproximadamente 40 gramos de cristal, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares de alto valor.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la identidad exacta de los capturados, aunque sí se confirmó que tienen 31, 36 y 44 años de edad. Es necesario destacar que tanto los sujetos, como el cargamento asegurado y la camioneta, están a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

