Ciudad Obregón: Motociclista se pasa un alto y se impacta contra camioneta en la colonia Fovissste 1

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 15 de noviembre de nueva cuenta Ciudad Obregón fue escenario de un nuevo accidente de motocicleta, donde al menos una persona resultó lesionada. Los hechos ocurrieron en la colonia Fovissste 1, ubicada al norponiente de la cabecera municipal de Cajeme, después de que el conductor de la ligera unidad se brincara un alto y se impactara contra una camioneta.

Los lamentables hechos tuvieron lugar alrededor de las 10:30 horas de este sábado. De acuerdo con información proporcionada por elementos de Tránsito Municipal, el motociclista se desplazaba por la calle Otancahui de norte a sur y cuando llegó a la calle Allende, no realizó el alto correspondiente y acabó por impactarse en el costado de una pick up de la marca Nissan línea Frontier modelo reciente color plata.

El conductor del vehículo siniestrado circulaba por la calle Allende de oriente a poniente y hasta la fecha de publicación de esta nota, no hay reporte de que haya resultado lesionado. Sin embargo, el motociclista sí requirió ser trasladado a recibir atención médica a un hospital de la ciudad. El sujeto, cuya identidad se desconoce, perdió el control de la liviana unidad y debido a que se le salió la llanta delantera, terminó sobre la cinta asfáltica.

Personal socorrista de la Cruz Roja acudió al sitio para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien presentó mareos y golpes en diversas partes del cuerpo, sin embargo, se tratan de lesiones que no ponen en riesgo su vida. Cabe resaltar, que en las últimas horas se han registrado múltiples accidentes en el sur del estado de Sonora, los cuales han dejado varios lesionados y también un joven sin vida.

Apenas la noche de ayer viernes 14 de noviembre tuvo lugar un choque entre una camioneta y una motocicleta en la carretera que conecta a Bacobampo con Navojoa, donde un masculino resultó muerto y otro más acabó con fractura de pierna. Los primeros reportes indican que los conductores del vehículo ligero circulaban a exceso de velocidad y perdieron el control, impactándose de frente contra una vagoneta que circulaba por su carril.

Fuente: Tribuna del Yaqui