Código Rojo en Ciudad Obregón: Atacan a balazos a 'El Niñón' en la colonia Matías Méndez

Ciudad Obregón, Sonora.- Por segunda vez se activó el Código Rojo este sábado 15 de noviembre de 2025 debido a una agresión armada perpetrada al norte de Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes indican que una persona del sexo masculino resultó lesionada por proyectil de arma de fuego tras ser atacado por gatilleros armados. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

De acuerdo con los reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Rodolfo Campo Campodónico y Lorenzo Barcelata, a la altura de la colonia Matías Méndez. De manera extraoficial, vecinos del sector identificaron a la víctima como 'El Niñón', cuya edad se encuentra entre los 30 y 35 años, de quien se dijo que presentaba una herida de bala en una de sus extremidades.

Trascendió que el atentado ocurrió frente a una tienda de conveniencia, en donde quedó el individuo herido. Testigos oculares se comunicaron a las líneas de emergencias del 911 y reportaron la presencia de una persona lesionada tras ser agredida por detonaciones de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la ubicación y auxiliaron al afectado para posteriormente llevarlo a un hospital para que reciba atención médica especializada.

De forma preliminar se identificó al lesionado con el apodo de 'El Niñón'.

Hasta el lugar también acudieron elementos del Ejército Mexicano, Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para resguardar el perímetro. La zona quedó acordonada, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las primeras indagatorias del caso. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevará a cabo la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Este caso se une a otro ataque armado registrado este sábado en el fraccionamiento Villas del Sol, al sur de la cabecera municipal de Cajeme. Un hombre, aún sin identificar, fue atacado a balazos cuando se encontraba caminando sobre la calle C.T.M., casi esquina con Tabasco, quedando gravemente herido en plena vía pública. Sin embargo, a su llegada, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui