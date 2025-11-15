Código Rojo en Ciudad Obregón: Colocan sospechosa MANTA junto a escuela y autoridades se movilizan

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este viernes 14 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Russo-Vogel, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara la presencia de una manta con un presunto violento mensaje que generó alarma entre vecinos y la comunidad estudiantil cercana.

El hallazgo provocó una intensa movilización debido a que el objeto estaba colocado a escasos metros del CBTIS 188, uno de los planteles educativos con mayor afluencia de jóvenes en la zona.

Autoridades se movilizaron por este hecho violento en Obregón. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, sobre la calle Plan de Iguala, casi en el cruce con Ejército Nacional. Personas que transitaban por el sector notaron la manta colgada y, ante la posibilidad de que se tratara de un mensaje relacionado con actividades delictivas, solicitaron apoyo a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

En pocos minutos, se hicieron presentes agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional, quienes cerraron parcialmente la vía y acordonaron el área.

Momentos más tarde, personal especializado procedió a retirar la manta, siguiendo protocolos de seguridad. El material asegurado fue entregado a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que hasta el momento mantienen hermetismo sobre el contenido del mensaje, lo que ha generado incertidumbre entre padres de familia y residentes de los alrededores.

Durante la intervención no se reportó riesgo directo para estudiantes ni para el personal del CBTIS 188, señalaron las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con las indagatorias para establecer quién colocó la manta, el momento exacto en que fue instalada y si guarda relación con hechos recientes en Ciudad Obregón. Hasta ahora no se han compartido detalles adicionales, pero se informó que la investigación permanece abierta y que se reforzará la vigilancia en el sector para brindar mayor tranquilidad a la comunidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui