Conductor pierde el control y se impacta contra patrulla del Ejército Mexicano y otro auto en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 15 de noviembre se activó una fuerte movilización policíaca en el sector norponiente de Hermosillo, debido a que se registró un grave accidente automovilístico en el que se vieron involucrados dos autos particulares y una patrulla oficial del Ejército Mexicano. De acuerdo con los primeros reportes, no hubo personas lesionadas por este nuevo hecho pero sí elevados daños materiales.

Fue durante los primeros minutos de este sábado que las autoridades recibieron el llamado de emergencia que les alertaba sobre un brutal encontronazo sobre el bulevar Quiroga, justo frente al Panteón Municipal de Hermosillo. En el sitio se localizaron dañados un vehículo oficial de la Defensa, una camioneta y también un auto sedán.

Después de que personal de la Policía Municipal de Hermosillo realizara las indagatorias y entrevistas correspondientes, se determinó que el conductor de la camioneta impactó la unidad que transportaba a militares y posteriomente también causó daños a otro vehículo tipo sedán de color blanco. El vehículo que causó el accidente terminó con la parte delantera totalmente destrozada, mientras que el sedán sufrió daños en un costado.

Afortunadamente, las autoridades no confirmaron ninguna persona lesionada de gravedad por este choque, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja en el lugar. Hasta la fecha de publicación de esta nota, no se han revelado las identidades de los involucrados ni tampoco si hubo personas detenidas. Policías municipales se encargaron de tomar declaraciones y elaborar el reporte para el deslinde de responsabilidades.

En otros hechos registrados en la capital de Sonora, durante la noche de ayer viernes 14 de noviembre se registró un nuevo ataque armado sobre el bulevar Solidaridad y la calle Abraham Mendívil, en la colonia Primero Hermosillo, que dejó saldo de una víctima mortal. Una persona del sexo masculino, de identidad desconocida, fue asesinada de varios disparos en el estacionamiento de una conocida ferretería.

Fuente: Tribuna del Yaqui