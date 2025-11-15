Desmantelan punto de venta de droga y arrestan a presunto narcomenudista en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Derivado de un operativo conjunto desplegado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se concretó la detención de un hombre identificado como Luis Antonio 'N', de 36 años de edad, y el aseguramiento de narcóticos tras orden de cateo ejecutada en la colonia San Bosco, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Según un boletín informativo presentado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), las acciones se llevaron a cabo el pasado 12 de noviembre de 2025 en un domicilio ubicado sobre el Bulevar Israel, en la mencionada demarcación. En la referida propiedad se encontró al sujeto en posesión de 18 envoltorios con droga 'crystal', 18 envoltorios de marihuana y 53 cigarros de características similares a la marihuana.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) deja en claro con acciones como estas la firme intención punitiva del Estado al desarticular los puntos de venta de droga y combatir la delincuencia organizada en la capital del estado, en coordinación con las fuerzas federales", se puede leer en el comunicado emitido por la dependencia estatal.

Finalmente, el presunto narcomenudista, así como los indicios asegurados en la vivienda, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación por delitos contra la salud y definirá la situación legal del Luis Antonio 'N' en los próximos días, esto con base en las indagatorias complementarias del caso.

En otro caso atendido por la FGJES, pero en el municipio de San Ignacio Río Muerto, fuerzas estatales y federales capturaron a un hombre identificado como Manuel Humberto 'N', de 28 años, en posesión de diversas dosis de droga. El detenido, conocido como 'El Búho', fue interceptado en la calle Ingeniero Adrián Sosa Chávez y se le aseguraron 70 paquetes de hierba verde, con características similares a la marihuana, y 120 paquetes con una sustancia granulada, aparentemente de metanfetamina.

Fuente: Tribuna del Yaqui