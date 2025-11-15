Detienen a 14 y confiscan armas, vehículos y droga en acciones coordinadas en Michoacán y Jalisco

Zamora, Michoacán.- De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, a partir de diversos operativos en los que trabajaron en conjunto autoridades federales y locales, se logró la detención de 14 personas que portaban armas, drogas y vehículos en distintos municipios de Michoacán y Jalisco. Es necesario destacar que esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En ambos despliegues participaron directamente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. De esta manera, de manera coordinada realizaron intervenciones en Zamora, Apatzingán y Morelia. En estos puntos no solo detuvieron a cinco individuos, sino que también aseguraron seis armas largas, 220 cartuchos, 11 cargadores, casi 15 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cristal, cuatro vehículos y equipo tecnológico.

Por otra parte, de forma similar al caso anterior, integrantes de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante cinco órdenes de cateo, consiguieron capturar a nueve presuntos delincuentes en Tonalá, Jalisco, quienes, se presume, pertenecen a una célula dedicada al trasiego de droga que ocultaban en maquinaria modificada.

Operativos en Zamora, Apatzingán y Morelia

En relación con lo anterior, se localizaron 508 kilogramos de cristal, 2.8 toneladas de marihuana, cartuchos, automóviles y motocicletas. En nuestro medio de comunicación estaremos pendientes de cualquier actualización que surja conforme avancen los días, pues los agentes continúan intentando desmantelar grupos delictivos que, según sus propias palabras, impiden "recuperar la tranquilidad en la región".

#México | Sigue todos los detalles en vivo de la marcha de la Generación Z en CDMXuD83DuDEA9 uD83CuDFF4???https://t.co/bJHMJOv6vT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 15, 2025

Precisamente, el pasado 13 de noviembre, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la dependencia informó que, derivado de una serie de patrullajes de seguridad en Gabriel Zamora y Parácuaro, fueron detenidas cuatro personas vinculadas con organizaciones criminales y se aseguraron tres armas largas, 238 cartuchos útiles, 22 cargadores, dos vehículos, dos cuatrimotos y equipo táctico.

Fuente: Tribuna del Yaqui