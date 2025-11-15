Detienen en Hermosillo a Juan Guillermo tras causar destrozos con un marro en vivienda de su pareja

Hermosillo, Sonora.- Este pasado viernes 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, se detuvo a un sujeto identificado como Juan Guillermo, de 36 años de edad, después de ocasionar daños en el hogar de su pareja, ubicado en la calle Godelia Godella de la colonia Real del Carmen, en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con información extraoficial, el responsable fue arrestado.

Aparentemente, el presunto agresor ingresó a la vivienda con un marro, herramienta que utilizó para golpear la barra de la cocina, un televisor y hasta el lavamanos. Una vez que arribaron al sitio los agentes municipales, aseguraron al individuo, quien actualmente se encuentra a disposición del Ministerio Público para la investigación correspondiente. En caso de que surjan más detalles, te lo haremos saber en TRIBUNA

Como te informamos en nuestro medio, el pasado 10 de noviembre de 2025 se reportó una situación similar, aunque en esa ocasión se trató de un hombre de 43 años que amenazó a sus padres, ambos de 67 años, con incendiar su domicilio si no pagaban el servicio de internet. Los hechos se registraron en las calles Ejido, entre Labradores y Libertad, en la colonia Palo Verde.

El hombre fue detenido

La persona que realizó la denuncia fue el hermano del agresor, de 26 años, quien identificó al responsable como Jesús Alejandro. El sujeto se molestó al grado de tomar un machete de aproximadamente 30 centímetros, con el cual golpeó la puerta; después afirmó que abriría el gas y provocaría un incendio. Finalmente, el individuo fue asegurado junto con el arma blanca y puesto a disposición del Ministerio Público.

El Código Penal del Estado de Sonora, en su Artículo 234 A, establece por violencia intrafamiliar el delito cometido en contra de cónyuge, excónyuge, concubina o concubino; así como contra parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente: "Al que comete el delito de violencia intrafamiliar se le impondrán de seis meses a seis años de prisión", señala. El agresor también deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado.

Fuente: Tribuna del Yaqui