Ejecutan a hombre al sur de Ciudad Obregón; reportan que le dieron dos tiros en la cabeza

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 15 de noviembre de 2025 se activó el Código Rojo por un ataque armado registrado al sur de Ciudad Obregón, Sonora, el cual dejó como saldo la muerte de una persona del sexo masculino. Trascendió que el individuo, cuya identidad por el momento se desconoce, recibió múltiples impactos de bala por parte de gatilleros desconocidos y quedó tendido sin vida sobre la vía pública.

De acuerdo con los reportes preliminares, el atentado ocurrió alrededor de las 13:40 horas y tuvo lugar sobre la calle C.T.M., casi esquina con Tabasco, a la altura del fraccionamiento Villas del Sol, casi enfrente de un puesto de tacos. De manera extraoficial trascendió que el hoy occiso vestía una playera oscura, short color café y unos huaraches con una tonalidad también oscura. Vecinos del sector reportaron el violento hecho a las líneas de emergencias del 911.

Tras ser alertados, las autoridades competentes desplegaron un fuerte operativo policíaco en la zona. Al llamado acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes a su llegada valoraron al sujeto y confirmaron que ya contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cadáver con una sábana azul. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acordonaron la zona y resguardaron el perímetro.

El hoy occiso no fue identificado en el lugar del ataque.

De forma preliminar se indicó en el lugar de los hechos que el fallecido presentaba dos heridas de bala en la cabeza de un arma calibre 40. Por su parte, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las primeras indagatorias en el lugar de los hechos, mientras que los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) cumplieron con los trabajos de campo para integrar la carpeta de investigación.

Según el testimonio de algunos testigos, los agresores se aproximaron a la víctima, quien caminaba por la banqueta, y le dispararon a una corta distancia para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente para ser entregado a sus familiares.

Autoridades de los diferentes niveles de gobierno acudieron al llamado.

Fuente: Tribuna del Yaqui