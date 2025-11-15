Fuerte choque en Avenida Ermita deja un muerto y moviliza a autoridades en Iztapalapa

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 15 de noviembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un operativo en inmediaciones de la Avenida Ermita, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que se reportara un fuerte accidente que dejó a una persona atrapada dentro de un vehículo. Por desgracia, este perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, sábado 15 de noviembre, poco después de las 05:00 horas, tiempo local, en el cruce donde un automóvil compacto tipo Tsuru, manejado por un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue embestido por una camioneta de alta gama. Las versiones iniciales indican que uno de los vehículos habría desobedecido la luz roja del semáforo, lo que derivó en la colisión frontal.

Un choque entre un auto y una camioneta dejó a una persona muerta en avenida Ermita, Iztapalapa. Uno de los conductores aparentemente se saltó el semáforo. #SábadosDeFORO con @_fernandanews y @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/EfBzK1qSXj — N+ FORO (@nmasforo) November 15, 2025

Sin embargo, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer con precisión el origen del accidente. El golpe fue tan severo que el conductor del Tsuru quedó prensado entre los restos del automóvil. Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes iniciaron las maniobras de rescate.

Tras varios intentos por liberar al hombre, se confirmó que ya no contaba con signos vitales al momento de ser valorado por paramédicos. Mientras se realizaban los trabajos de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área para permitir el ingreso de peritos ministeriales, quienes se encargaron de levantar la evidencia y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente.

Así quedó el auto tras el fatal accidente en CDMX. Foto: Facebook

Por su parte, el conductor de la camioneta fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica; hasta el momento no se ha informado su estado de salud. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y confirmar si alguno de los conductores manejaba bajo los efectos del alcohol o en exceso de velocidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui